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Банк «Левобережный» вручает подарки компаниям МСБ при получении кредита или овердрафта

  • 02/12/2021, 16:09
В качестве новогоднего подарка банк дарит сертификат заемщикам, которые оформят кредит или овердрафт с 1 декабря 2021 г. по 31 января 2022 г. по программам кредитования малого и среднего бизнеса.

Новости компанийПо подарочному сертификату компания МСБ имеет возможность получить новый кредит в банке со скидкой по процентной ставке в размере 1 процентного пункта*. Скидкой может воспользоваться не только заемщик, но и компания из группы. Сертификат действует с 1 февраля по 31 декабря 2022 года.

Напомним, что до 31 декабря 2021 г. для компаний МСБ действует специальное предложение «Ставка года», в рамках которого они могут получить кредит для целей бизнеса (пополнение оборотных средств/инвестиции) по ставке 9,5 % годовых.

Сумма кредита – от 5 до 48 млн рублей. Срок – до 3 лет. Можно не обеспечивать залогом до 5 млн рублей, но не более 50 % от суммы кредита.

Получить консультацию вы можете у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Оставьте заявку на кредит на сайте, и специалист вам перезвонит.

* Скидка – 1 п.п. от типовой процентной ставки, действующей на момент подачи заявки на новый кредит. Скидка применяется на один продукт.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : овердрафт МСБ кредиты для бизнеса Банк Левобережный


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