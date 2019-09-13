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Второй день в штабах и квартирах сторонников Навального проходят обыски

  • 13/09/2019, 15:03
Официальных комментариев о ситуации пока нет.

Как сообщили федеральные СМИ, вчера обыски прошли в штабах сторонников Алексея Навального в 40 городах России. Изъята оргтехника, документы, заблокированы счета. В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов взломали дверь в региональном штабе Навального на ул. Октябрьской, 45, а также в квартире координатора штаба Сергея Бойко, который вел трансляцию происходящего на своем канале в YouTube, комментируя ситуацию. При этом Бойко в камеру продемонстрировал, что отправляет друзьям дроном из квартиры жесткие диски, флешки и карты памяти. В ходе трансляции политик неоднократно подчеркивал, что готов открыть дверь, но после того, как приедет его адвокат, а также просил правоохранителей назвать телефон, по которому он может получить подтверждение правомерности их действий. Обыски прошли также у координатора предвыборной кампании Бойко Полины Голобоковой.

Как сообщила сегодня на своей странице в Facebook финансовый уполномоченный Сергея Бойко Елена Носковец, из штаба на Октябрьской «изъяты 7 ноутбуков, 6 жестких дисков, модем lte, четыре штабных телефона с симкартами, айпад, два чека на российские флаги, часть документов для финотчета по мэрской кампании, визитки иностранных журналистов». При обыске квартиры Полины Голобоковой «изъяты телефон, эпл часы, вай-фай роутер, банковские карты… Обыск в квартире Сергей Бойко и Кристина Жданова. Изъяты телефоны, компьютерная техника. Дверь в квартире взломана» (цитаты приведены в редакции автора).

Сегодня утром, как написал на своей странице в Facebook Сергей Бойко, в его квартире прошел повторный обыск. Сотрудники правоохранительных органов также взломали дверь и провели обыск в квартире его брата. На странице Сергея Бойко в YouTube сегодня был размещен смонтированный ролик о 12 сентября, в конце которого политик попросил финансовой поддержки, отметив, что в штабе и дома у его коллег отсутствует оргтехника, а счета многих сторонников заблокированы

— Говоря одним словом — это беспредел. Один обыск я бы еще понял. Два обыска — это какой-то кошмар. Скорее всего, там все подтверждено бумагами, но чисто по-человечески ситуация не очень хорошая. При этом понятно, что Бойко мучают не за то, что он участвовал в выборах мэра Новосибирска, а за компанию с Навальным. Думаю, это кампания федерального правительства против оппозиции, — не исключил управляющий партнер DSO Consulting, общественник и политик Сергей Дьячков. — Не знаю, есть ли там, в целом, финансовая подоплека, но то, что ее нет у Бойко — скорее всего. При этом не только он, но и еще несколько десятков штабов Навального по всей России просто «попали под раздачу» федерального масштаба. Что делает федеральное правительство? Оно просто убирает всю эту структуру, изымает компьютеры, чтобы люди не протестовали. Но понятно, что уровень протеста от таких действий только вырастет.

Официальных комментариев о ситуации на момент публикации материала не было. Юрист штаба Сергея Бойко Анастасия Чернявская вчера сообщила журналистам, что обыски проходят в рамках московского дела о легализации доходов против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Выемку документов в Новосибирске проводили сотрудники Следственного комитета.

Напомним, 3 августа, в день очередной протестной акции в Москве, Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) в связи с деятельностью ФБК. По данным СКР, лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте» с января 2016 по декабрь 2018 года. По данным СКР, речь шла о легализации 1 млрд рублей, которые были приобретены преступным путем. Федеральные СМИ 12 сентября, со ссылками на источники, близкие к следствию, писали, что пока речь идет о 75 млн рублей, но сумма может вырасти, после того как будут проанализированы данные с изъятых электронных носителей информации и документов.

В ожидании «разбора полетов»

В ожидании «разбора полетов»

8 сентября на выборах мэра Новосибирска Сергей Бойко занял второе место, набрав 18,56% голосов. Опрошенные InfoPro54 эксперты не исключали, что на 50% это может быть протестное голосование, когда за Бойко проголосовали те, кто поставил бы галочку в графе «против всех», если бы она сохранилась в бюллетенях. Об этом же редакции заявили опрошенные новосибирские политики, но отказались от публичных комментариев на эту тему. При этом все собеседники InfoPro54 говорили, что ожидают серьезного «разбора полетов» такой победы команды Навального в Новосибирске.

Фото со страницы Елены Носковец в Facebook

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