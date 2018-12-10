Сбербанк аккредитовал ЖК «Расцветай на Маркса»

6 декабря Сбербанк аккредитовал пятый по счету объект ГК Расцветай — ЖК «Расцветай на Маркса», сообщили в пресс-службе компании.

Ипотечная ставка от 9,5 % до 9, 8% в зависимости от пакета.

Первоначальный взнос 15 %.

Отмечается, что на стройплощадке установили башенный кран, заканчиваются предварительные работы по возведению подземной парковки первого дома.

ГК Расцветай сотрудничает с Сбербанком с 2016 года, когда началось строительство первого объекта ГК «Дома на Золотой Ниве».

Проектная декларация на сайте

Фото: пресс-служба ГК Расцветай