Сбербанк аккредитовал ЖК «Расцветай на Маркса»

6 декабря Сбербанк аккредитовал пятый по счету объект ГК Расцветай — ЖК «Расцветай на Маркса», сообщили в пресс-службе компании.
Ипотечная ставка от 9,5 % до 9, 8% в зависимости от пакета.
Первоначальный взнос 15 %.
Отмечается, что на стройплощадке установили башенный кран, заканчиваются предварительные работы по возведению подземной парковки первого дома.
ГК Расцветай сотрудничает с Сбербанком с 2016 года, когда началось строительство первого объекта ГК «Дома на Золотой Ниве».
Проектная декларация на сайте
Фото: пресс-служба ГК Расцветай
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