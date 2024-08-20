Миллион рублей выиграла в лотерею домохозяйка из Новосибирской области

В Новосибирской области домохозяйка Татьяна выиграла в лотерее один миллион рублей. В начале она обрадовалась, что выиграла 100 тысяч, но муж заметил дополнительные нули на лотерейном билете.

От радости женщина чуть не упала в обморок.

Как сообщила «Национальная лотерея», свой выигрыш женщина хочет вложить в покупку дома. Для этого они выигранную сумму добавят к материнскому капиталу. На данный момент семья проживает в арендуемом жилье.

Ранее редакция сообщала о том, что на два миллионера стало больше в июне в Новосибирской области.