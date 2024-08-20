Кудряшовский бор и Умревинский острог внесены в реестр недвижимости в Новосибирске

В Единый государственный реестр недвижимости внесены достопримечательные места регионального значения: Кудряшовский бор и Умревинский острог. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области.

Умревинский острог — первый административно-оборонительный пункт Российского государства, построенный в 1703 году, расположен на берегу Умревинской протоки реки Обь в 400 метрах к югу от устья реки Умрева недалеко от одноименного села, которое находится в 100 км к северо-востоку от Новосибирска на территории современного Мошковского района.

Умревинский острог был поставлен для охраны русских поселений на южной границе Томского уезда от набегов калмыков и для усиления контроля над чатскими татарами, чьи «юрты» размещались в обширной пойме Оби как раз напротив впадения в нее рек Ояш, Умрева и Порос. Начиная с 2003 года на территории острога проходит исторический фестиваль.

В 2020 году кадастровая палата Новосибирской области внесла в ЕГРН сведения об охранной зоне достопримечательного места региона — государственном природном заказнике «Кудряшовский бор». Бор является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Заказник расположен на территории Колыванского, Коченевского и Новосибирского районов области. Статус государственного заказника областного значения Кудряшовский бор приобрел в 1994 году.

В сентябре 2023 года Минприроды предложило огородить Кудряшовский бор забором, чтобы автомобили не могли бесконтрольно заезжать в лес и для предотвращения ДТП с дикими животными.

— Объекты культурного наследия, расположенные на территории Новосибирской области, представляют собой уникальную ценность, являются предметом гордости, неотъемлемой частью культурного наследия региона и страны в целом, и подлежат защите с целью сохранения их для будущих поколений, — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Зайцева.

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, на территории региона находится более 1,2 тыс. объектов культурного наследия, 98% таких объектов содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отклонил иск Минобороны об охраняемом статусе Военного городка в Новосибирске.