Имущество «Сибмоста» за 633 млн рублей купило предприятие Новосибирска

На торгах продано имущество ранее самой крупной мостостроительной компании Сибири — АО «Сибмост». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Богданов.

В ходе открытых торгов недвижимость на Станционной, 81 (административное здание, цеха, склады, подъездные пути, автодороги, земельные участки), а также специализированная техника перешли к ООО «Ависта Модуль Инжиниринг». Цена покупки составила 633 млн рублей.

ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» основана в 2013 году. В 2022 году сообщала о планах увеличить количество выпускаемых быстровозводимых модулей примерно на треть — до 4500 единиц в год. Входит в ГК «Ависта Модуль Инжиниринг». С 2018 года компания развивает партнерскую сеть. Основатель компании Вадим Кулубеков дважды признавался лучшим предпринимателем России, является финалистом конкурса молодых предпринимателей. В 2019 году ГК «Ависта» стала лауреатом конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое предприятие России» в сфере строительства. Компания снимала 8000 кв. м на территории ЗАО «Труд». В июне 2019 года вышла на инвестсовет области с проектом по строительству собственного производства в ТОСЭР Линево. На территории ТОСЭР инвестор планировал построить завод — около 6 тысяч кв. м, холодный склад — около 1 тысячи кв. м и уличную площадку. В декабре 2019 года компания получила землю в ТОСЭР Линево. В 2020 году инвестор планировал запустить производство полного цикла, а в 2021 — выйти на расчетную мощность: наладить выпуск более миллиона единиц продукции в год. Однако, как сообщали в пресс-службе АИР, компания пересмотрела планы по развитию и решила расширить производство на арендованных площадях в Новосибирске.

В 2023 году компания начала активно осваивать сегмент туристического девелопмента.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. В феврале 2020 года временный управляющий обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением об утверждении мирового соглашения, указывая, что это решение принято большинством голосов на собрании кредиторов компании. Согласно условиям мирового, должник предлагал погасить требования конкурсных кредиторов на условиях прощения долга в размере 75% каждому кредитору, а также отсрочки и рассрочки задолженности сроком 7,5 лет. Суд отказал, предложив еще раз обсудить ситуацию с кредиторами. В марте кредиторы приняли решение о завершении процедуры наблюдения и переходе на стадию мирового соглашения. В собрании кредиторов приняли участие кредиторы должника, имеющие 89% голосов (общая сумма задолженности по всем кредиторам 7,9 млрд рублей). За заключение мирового соглашения проголосовали кредиторы, обладающие 65,66% голосов. Однако, «Сибмост» не предоставил суду доказательства того, что может исполнить условия мирового соглашения, так как у него отсутствовали доходы и имущество. В итоге в мае суд решил отказать в утверждении мирового соглашения. АО «Сибмост» было признано банкротом. В компании было открыто конкурсное производство на 6 месяцев. «Сибмост» пытался оспорить это решение, но безуспешно. В августе седьмой Арбитражный апелляционный суд оставил определение Арбитражного суда Новосибирской области о введении банкротства в АО «Сибмост» без изменений, а жалобу — без удовлетворения. Федеральное управление автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) через суд потребовало расторжения госконтракта с «Сибмостом» — «в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ». С 2021 года имущество компании продается с торгов.

Ранее редакция сообщала о том, что здание завода «Роснано» в Новосибирске продано за 1,7 млрд рублей.