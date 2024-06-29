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На два миллионера стало больше в июне в Новосибирской области

  • 29/06/2024, 16:45
Автор: Ольга Кирсанова
На два миллионера стало больше в июне в Новосибирской области
Сибирякам улыбнулась удача в лотерее.

Двое жителей Новосибирской области выиграли миллионы в лотерею. Один из новоиспеченных богачей — житель сибирской столицы: он купил счастливый билетик в почтовом отделении на улице Фасадной и выиграл 1 миллион.

Другой «фартовый» мужчина — пенсионер из Куйбышева. Его выигрыш составил 2,5 миллиона рублей. Выяснилось, что мужчина участвует в розыгрышах лотерей уже почти 15 лет. Однако такой куш он сорвал впервые. Выигранные деньги сибиряк планирует потратить на здоровье свое и и супруги.

— Как увидел на Почте России билеты «Мечталлион», с тех пор по 5-6 штук покупаю. Жена говорит, что я «наиграл» себе миллионы, — поделился эмоциями победитель.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудница птицефабрики в Новосибирской области выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей. Билет женщина купила спонтанно и до сих пор не может поверить в свой счастливый случай.

Фото Оксаны Мочаловой

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : миллионеры выигрыш в лотерею


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