На два миллионера стало больше в июне в Новосибирской области

Двое жителей Новосибирской области выиграли миллионы в лотерею. Один из новоиспеченных богачей — житель сибирской столицы: он купил счастливый билетик в почтовом отделении на улице Фасадной и выиграл 1 миллион.
Другой «фартовый» мужчина — пенсионер из Куйбышева. Его выигрыш составил 2,5 миллиона рублей. Выяснилось, что мужчина участвует в розыгрышах лотерей уже почти 15 лет. Однако такой куш он сорвал впервые. Выигранные деньги сибиряк планирует потратить на здоровье свое и и супруги.
— Как увидел на Почте России билеты «Мечталлион», с тех пор по 5-6 штук покупаю. Жена говорит, что я «наиграл» себе миллионы, — поделился эмоциями победитель.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудница птицефабрики в Новосибирской области выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей. Билет женщина купила спонтанно и до сих пор не может поверить в свой счастливый случай.
Фото Оксаны Мочаловой
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