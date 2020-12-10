«Буханка» по тридцатке

Шесть автомобилей, принадлежащих ранее трем муниципальным учреждениям, проданы в частные руки. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов на своей странице в соцсети. Депутат подкрепил сообщение фрагментом документа, в котором сообщается, кто, что, кому и за сколько продал. В частности, по линии МКП «Горэлектротранспорт» реализова легковой автомобиль Opel Insignia NB 2011 года выпуска по цене 396,5 тысячи рублей. Покупателем числится некий гражданин Зеленин. Детская школа искусств №24 «Триумф» освободилась от автомобиля Chevrolet Klit (Aveo) 2012 года выпуска, продав его частной компании ООО «Автомир ФВ» за 270 тысяч рублей. Сразу четыре автомобиля были реализованы по линии МАУ «Комбинат питания» частным лицам. Среди них три автофургона 2006 года выпуска по ценам от 138,6 до 177,4 тысячи рублей за штуку. Наиболее примечательной оказалась цена четвертого лота — автомобиля УАЗ 3962 (в народе «буханка») 1997 года за 30 тысяч рублей.

В комментариях к посту депутата уже выстроилась очередь из желающих приобрести «буханку» по тридцатке. Однако автомобиль уже оказался продан некоему гражданину Быкову.

Ростислав Антонов приводит сравнительный данные автомобилей тех же характеристик с предложениями сайта drom.ru. Там средняя цена на Opel Insignia составляет 675 тысяч рублей, на «буханку», хоть и выпущенную годом позже, — 199 тысяч, фургоны — 320 тысяч, Chevrolet Klit — 440 тысяч.

Все автомобили были реализованы во второй половине ноября 2020 года.

— Не первый случай, когда отдельными депутатами поднимается вопрос о правомерности реализации той или иной изношенной техники, которая не имеет перспектив и возможностей использования в муниципальных учреждениях, — говорит мэр. — Помните, некоторое время назад по четырем автомобилям возникал вопрос? Никаких нарушений не обнаружено. Но я наложил вето и выпустил специальное распоряжение с тем, чтобы автомобили продавались с аукциона. С момента выхода документа, который я подписал, все автомобили должны проходить аукционные продажи. Мы это все проверим.

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю об этой сделке ничего неизвестно, о чем он сообщил на пресс-конференции.

Напомним, что ранее в обход торгов были реализованы четыре казенных легковых автомобиля. По мнению некоторых депутатов горсовета, цена, по которой они были проданы, оказалась в несколько раз ниже рыночной.

Фото: Michael ChUv