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Минцифры планирует обязать Apple загружать сторонние приложения

  • 26/02/2024, 09:41
Автор:
Минцифры планирует обязать Apple загружать сторонние приложения
Соответствующий законопроект будет внесен в весеннюю сессию Госдумы.

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, уже в весеннюю сессию Госдумы ожидается, что Минцифры внесет законопроект, обязывающий Apple позволить установку приложений из сторонних магазинов на свои телефоны, передает газета «Ъ». На сегодняшний день документ находится в стадии доработки, уточнил министр.

Данная инициатива появилась на фоне массового удаления из магазинов Apple мобильных приложений российских подсанкционных компаний.

По сведениям издания, под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, которые будут обязаны предусмотреть установку всех приложений на одинаковых условиях.

Известно, что американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения Apple нарастила продажи техники в нашей стране на 20%. При этом ее смартфоны не вошли в топ-5 по рейтингу популярности у граждан России.

Ранее редакция сообщала, что отечественный магазин приложений адаптируют для iPhone.

Фото: freepik.com-freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : мобильные приложения законопроект Apple


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