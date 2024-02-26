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Подросток попал под машину при переходе на красный свет в Новосибирске

  • 26/02/2024, 09:28
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Подросток попал под машину при переходе на красный свет в Новосибирске
Пострадавший в ДТП мальчик доставлен в больницу.

В Новосибирске школьник попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

ДТП произошло 25 февраля на улице Котовского.

По информации Госавтоинспекции, 28-летний мужчина за рулем Volkswagen Taos ехал со стороны Пермитина в сторону улицы Планировочной, когда мальчик перебегал дорогу напротив дома № 5 по Котовского. Не успев затормозить перед внезапно выскочившим на дорогу пешеходом, водитель наехал на него.

— В результате аварии пострадал 12-летний мальчик. Он был доставлен в больницу, характер травм уточняется, — пояснили в городском ГИБДД.

На место ДТП выезжал наряд ДПС. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что в Дзержинском районе Новосибирска 68-летний водитель Nissan Sunny сбил подростка.

Фото, видео: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : пешеход ДТП


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