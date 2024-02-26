Подросток попал под машину при переходе на красный свет в Новосибирске

В Новосибирске школьник попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.
ДТП произошло 25 февраля на улице Котовского.
По информации Госавтоинспекции, 28-летний мужчина за рулем Volkswagen Taos ехал со стороны Пермитина в сторону улицы Планировочной, когда мальчик перебегал дорогу напротив дома № 5 по Котовского. Не успев затормозить перед внезапно выскочившим на дорогу пешеходом, водитель наехал на него.
— В результате аварии пострадал 12-летний мальчик. Он был доставлен в больницу, характер травм уточняется, — пояснили в городском ГИБДД.
На место ДТП выезжал наряд ДПС. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что в Дзержинском районе Новосибирска 68-летний водитель Nissan Sunny сбил подростка.
Фото, видео: отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
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