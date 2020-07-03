— На данный момент минцифрой Новосибирской области проведена настройка доступа к системе видеонаблюдения с рабочих мест регионального ГУ МВД России в режиме реального времени, с возможностью просмотра архива. Ведется работа по тестированию интеллектуальной обработки видео в части аналитики по распознаванию лиц, — сообщили в ответ на запрос InfoPro54 в министерстве цифрового развития.

О том, что минцифры развертывает в Новосибирской области систему распознавания лиц, сообщил министр ведомства Анатолий Дюбанов на заседании комитета по транспорту регионального парламента, который прошел 23 июня.

В настоящее время в Центре обработки данных правительства Новосибирской области развернута платформа системы видеонаблюдения Netris CCTV. Она является частью «Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области». Платформа предназначена для обеспечения сбора и обработки данных, поступающих от различных автоматизированных систем обеспечения безопасности граждан для прогнозирования, мониторинга угроз природного, техногенного, социального и экологического характера на территории региона.

— Минцифрой в тестовом режиме проведены работы по интеграции с системой видеонаблюдения алгоритмов распознавания лиц NtechLab, также ведутся работы по интеграции алгоритмов VisionLabs (входит в экосистему Сбербанка) и ООО «Центр речевых технологий», — говорится в ответе, полученном редакцией. — Приобретены лицензии на подключение до 1000 камер, а также модуль интеллектуальной обработки видео Netris с возможностью подключения до 2000 камер.

На сегодняшний день к системе видеонаблюдения подключены более 200 камер. Они установлены на объектах с массовым пребыванием людей (стадион «Большая Заря», Монумент славы, Центральный парк и других).

— Этот проект мы реализуем совместно с мэрией Новосибирска. По договоренности с операторами связи в ЦОД правительства передаются данные с камер, установленных на домофонах многоквартирных жилых домов, — поясняют в минцифре.

Кроме того, на сегодняшний день системами видеонаблюдения оборудованы все образовательные организации области, а также государственные бюджетные учреждения здравоохранения, которые также планируется подключить к региональной системе видеонаблюдения. Напомним, системы охранного видеонаблюдения на новых социальных объектах, вводимых в рамках национальных проектов «Образование, «Здравоохранение», устанавливаются с учетом технических требований к оборудованию системы охранного телевидения государственных и муниципальных объектов Новосибирской области, разработанных минцифрой региона.

— Сейчас мы можем бесплатно предоставлять этот сервис нашим муниципальным образованиям. Мы можем подключить видеокамеры к той точке оптоволокна, которая у нас находится в каждом районном центре, даже самом удаленном, получить, обработать информацию и отправить обратно результат. У муниципалитетов будет возможность осуществляли поиск по большим базам данных, в том числе силовых ведомств. Например, разыскиваемых лиц, — говорил Анатолий Дюбанов в своей выступлении на комитете. — Если учесть, что на спортивных объектах такая система сейчас должна устанавливаться в обязательном порядке, то финансовая эффективность использования нашего сервиса может составить десятки миллионов рублей.

По словам министра, в ближайшее время будут подведены итоги пилотного проекта по внедрению системы распознавания лиц, который ведомство сейчас реализует в Новосибирске совместно с МВД, и другими силовыми структурами. Потом минцифры планирует выйти с ним в районы области. Возможно, ими станут Тогучин и Карасук.

— Совместно с администрациями Тогучинского и Карасукского районов Новосибирской области будет прорабатываться вопрос подключения существующих камер и систем видеонаблюдения объектов с массовым пребыванием людей, а также других компонентов, к региональной системе мониторинга для обкатки сервиса распознавания лиц и передачи в онлайн-режиме телеметрической информации с различных цифровых датчиков, находящихся на территории указанных районов, — поясняют в министерстве.

В ведомстве уточнили, что алгоритмы распознавания лиц предоставлены компаниями (NtechLab, VisionLabs и ООО «ЦРТ») бесплатно в рамках «пилотов» до конца года. По итогам работы будет приниматься решение о финансировании приобретения лицензий на аналитику распознавания по лицам. О каких суммах может идти речь, в минцифре не сообщают.

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