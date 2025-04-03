Стало известно, когда завершится строительство четвертого моста в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников сообщил, что строительство четвертого моста должно завершится в декабре 2025 года.

— Мы говорим упрощенно «четвертый мост». Но на самом деле это большой проект с развязками. Большой объем работы с сетями. В частности, на улице Широкой перекрывали движение, потому что необходимо было вынести сети канализации из зоны работ, — рассказал губернатор.

Напомним, в 2017 году ООО «Сибирская концессионная компания» выиграло концессию на строительство четвёртого моста, предложив более выгодные условия по двум основным критериям: федеральный грант и минимальный гарантированный доход.

Первоначально стоимость строительства составляла 26,277 миллиарда рублей, но затем она была снижена на 50 миллионов рублей для каждого критерия.

Изначально планировалось завершить строительство к концу 2022 года, однако эта дата неоднократно переносилась. Сейчас запуск движения по мосту ожидается в 2025 году. За время строительства стоимость объекта выросла на 9 миллиардов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что концессионер четвертого моста в Новосибирске получил новые иски. Правительство региона требует взыскать неустойку за срыв сроков строительства объекта.