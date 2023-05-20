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Минеральная вода: так ли она полезна, как все говорят?

  • 20/05/2023, 11:50
Пользоа и вред минеральной воды
Со всех сторон поклонники ЗОЖ и правильного питания кричат о том, что минеральная вода является бесценным источником пользы и никакого вреда она нанести не может. Но, как всегда, правда находится где-то посередине. С минералкой не всё так однозначно, как говорят многие.

Минеральная вода может стать причиной усиления отёчности. Потому специалисты не рекомендуют употреблять её людям, которые склонны к появлению отёков. Да, в минералке найдётся немало полезных соединений, способных благотворно повлиять на работу многих систем в организме. Однако есть у неё и свои серьёзные минусы, которые (почему-то) многие не принимают в расчёт, вводят минеральную воду в свой рацион. Главным недостатком минералки является входящий в состав натрий. Его повышенная концентрация может никак не отразиться на относительно здоровых людях, но вот на тех, кто склонен к появлению отёков или страдает от других хронических патологий, натрий скажется крайне неблагоприятно.

Специалисты утверждают, что натрий способен как бы притягивать к себе воду, из-за чего жидкость перестаёт нормально выводиться из организма. Естественно, такой застой грозит человеку появлением отёчности. А уж если пациент и вовсе имеет предрасположенность к этому явлению, то отёки будут ещё более серьёзными. В среднем в минеральной воде содержится от 50 до 200 мг ионов натрия на каждый литр жидкости (в зависимости от разновидности минеральной воды). Это существенный объём, который точно оставит свой след на организме при ежедневном употреблении минералки.

Кроме того, натрий влияет и на объём крови и внутриклеточной жидкости. А это особенно важно для тех, кто страдает от гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, заболеваний почек, печени и т.д. Для таких пациентов оптимальной является доза в 2-5 мг натрия в сутки, что уж говорить о той концентрации, которая содержится в минеральной воде. Приём натрия в их случаях должен осуществляться под строгим контролем врача (с помощью минералки в том числе, но в таком случае нужно строго ограничивать объём употребляемой жидкости).

Разновидности минеральной воды

Но не всё так ужасно, как может показаться на первый взгляд. Минеральная вода всё ещё может принести свою пользу, если использовать её правильно и выбрать для себя подходящую концентрацию минералов.

Существует несколько видов минеральной воды, каждый из которых предназначен для употребления в определённых случаях. Беспечно будет включать в ежедневный рацион, например, лечебную минералку, поскольку в ней повышена концентрация определённых минералов, влияющих на кислотность желудка. Человек, у которого нет проблем с этим параметром, легко может их себе нажить, если будет бездумно употреблять минеральную воду, которая ему не подходит по клинической картине.

Вот основные виды минеральной воды:

  • столовая;
  • лечебно-столовая;
  • лечебная.

Столовая минералка подходит для универсального использования. Её можно пить хоть каждый день, если у вас нет каких-либо противопоказаний к конкретным компонентам. С такой воде содержится минимум активных компонентов, что, с одной стороны, защищает от появления осложнений, а с другой не даст какого-либо лечебного эффекта.

Лечебно столовая минералка подходит для курсового употребления. Её следует принимать в течение 2-3 недель. Такая вода хорошо помогает в профилактике самых разных заболеваний, однако обязательно проконсультируйтесь с врачом прежде, чем включать её в свой рацион.

Лечебная же минеральная вода является наиболее концентрированной из всех разновидностей. Она вообще не должна употребляться без позволения врача. Только доктор может назначить её пациенту, опираясь на его клиническую картину и показания. Приобрести лечебную минеральную воду можно только в аптеке.

Польза минеральной воды

При условии разумного употребления минералка может стать источником неисчерпаемой пользы. Хотя бы потому, что в ней содержится магний, который обладает столь большой ценностью для человеческой нервной системы. Он помогает справиться с раздражительностью, нормализовать сон, победить тревожность.

Кроме того, в состав входит кальций, который, как известно, крайне важен для здоровья нашего скелета, ногтевых пластин, зубов, сердца. Именно кальций из минеральной воды лучше всего усваивается организмом, так что регулярное употребление минералки может помочь справиться с недостатком кальция в организме.

Не менее важно и то, что минеральная вода помогает справляться с повышенным уровнем «вредного» холестерина. Она помогает вывести его из организма и предотвратить образование холестериновых бляшек в сосудах.

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