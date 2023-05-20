В центре Новосибирска открылась свечная мастерская

В 2020 году жительница Новосибирска Татьяна Гончарова организовала свечную мастерскую у себя дома. Сегодня проект вырос до собственного творческого пространства Hearth (в переводе с английского — «домашний очаг») в самом центре Новосибирска, на ул Советская. Здесь мастерица обустроила производство ароматических свечей, а также проводит авторские мастер-классы для жителей и гостей столицы Сибири, сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес».

На открытие творческой мастерской потребовалось более одного миллиона рублей. Проект был реализован в том числе с привлечением господдержки.

— Благодаря финансовой поддержке я обустроила мастерскую и в дополнение к производству свечей начала проводить мастер-классы, что положительно сказалось на выручке. До мастер-классов она составляла в среднем 50 тысяч рублей, а после стала доходить до 100 тысяч рублей, — рассказала Татьяна Гончарова.

Сегодня автор проекта рассматривает возможность развития Hearth по пути социального предпринимательства. Мама Татьяны имеет инвалидность по зрению и не может работать по профессии, поэтому помогает дочери в мастерской: отливает гипсовые подсвечники для ароматических свечей.

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