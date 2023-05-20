Новосибирцы готовятся к Ночи музеев. Рассказываем куда сходить

Акция «Ночь музеев» начнется с 18.00 20 мая и завершится в 6.00 21 мая. Каждое учреждение устанавливает собственный график посещения. В этом году слоган акции: «История и истории».

В центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» состоится фестиваль современной японской культуры. Гости смогут познакомиться с ведущими косплеерами Сибири, научиться японскому макияжу, нарисовать комикс мангу. Главным событием фестиваля станет мастер-класс от мангака и дизайнера из Японии Томидзава Кирара.

Если есть желание, то можно совершить путешествие по ночному зоопарку, посмотреть показательные кормления и световую программу.

В галерее уличного искусства «100 квадратов» для новосибирцев организуют граффити-джем и Dj-сет.

Обширную программу подготовили городские музеи.

Музей Первомайского района предлагает посетить уличную интерактивную программу «Синий час: в поисках Венеры»: погрузиться в романтическую атмосферу вечерних посиделок у костра, разгадать тайну ночных звуков станции «Инская», поймать «синий час» (время, когда солнце уже опустилось, но сумерки еще не настали), когда в небе особенно хорошо видна Венера.

Программу «Базар-вокзал» подготовил Музей Железнодорожного района – новосибирцы смогут послушать криминальные истории и приобрести «ненужные безделушки», которые всегда пригодятся в хозяйстве.

Музей на набережной приглашает гостей на иммерсивную экскурсию «Призраки кабинета Его Величества».

Кроме того, Организаторы отмечают, что также подготовили наиболее полюбившиеся горожанам программы и экскурсии.

Карта мероприятий акции «Ночь музеев» – на сайте.