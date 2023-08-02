Минфин оценил влияние введения накопительной пенсии на поведение россиян

Минфин считает, что введенный Центробанком риск-ориентированный надзор, а также изменения регулирования деятельности НПФ дадут им возможность в перспективе стать «надежным провайдером» по формированию дополнительного дохода россиян.

Таким образом ведомство отреагировало на заявление учёных из РАНХиГС о том, что итоги введения накопительной пенсии в России можно оценить скорее как неудовлетворительные.

Эксперты констатируют, что средняя валовая доходность портфелей НПФ с 2005 по 2020 год в малой степени переиграла инфляцию, а, что касается критерия чистой доходности, фонды значительно уступили инфляции и частным управляющим компаниям.

Авторы исследования сообщили, что при среднегодовой инфляции 7,8% за период 2005–2020 годов портфели ЧУК имели доходность 8,2%, НПФ — 8%, а расширенный портфель ВЭБ — 7,3%, передает цифровое издание РБК.

При этом предложение откладывать деньги на старость в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) политолог Сергей Михеев на радио «Вести ФМ» и вовсе назвал очередным надувательством.

Ранее редакция сообщала, что работающим пенсионерам увеличили пенсионные выплаты с 1 августа.