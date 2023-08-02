От мэрии Новосибирска потребовали обновления подхода к работе коммунального комплекса

— Я готов поддерживать обновление транспорта в Новосибирске, в том числе, коммунальной техники. Понимаю, что это требуется, но при условии системных изменений, а также важных организационных решений, — заявил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Мы уже добились этого в общественном транспорте и это появляется в коммунальной сфере города.

Травников напомнил, что в 2023 году, при поддержке областного бюджета, город приобрел несколько десятков машин коммунальной техники.

— Договорились, что в следующем году, при формировании бюджета, я получу от города стройную программу обновления коммунального комплекса и организационных решений по управлению им. В ответ областной бюджет поддержит приобретение городом новой техники, — добавил губернатор.

Напомним, в начале июня мэрия Новосибирска провела закупку 51 единицы специализированной уличной техники на сумму 700 млн руб. Техника должна поступить в город до конца года. Ранее город закупал по 20-30 единиц техники в год.

В ноябре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав мэрию приобрести 670 единиц техники для уборки городских улиц.

Для повышения качества содержания городских улиц мэрия планирует передать часть работ на аутсорсинг частным компаниям.

Ранее в начале июля губернатор предупредил, что будет уделять пристальное внимание теме содержания улиц и тротуаров, не только в Новосибирске, но и в других муниципалитетах области.