Работающим пенсионерам увеличат пенсионные выплаты

В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что пенсионный коэффициент составляет 123,77 рубля, а выплаты индексируют до 371,31 рубля.

Она добавила, что большая часть официально занятых пенсионеров получают зарплату, которая дает возможность набрать до пяти баллов. При этом власти рассматривают возможность увеличения фиксированной части выплаты к страховой пенсии, чтобы таким образом стимулировать работающих граждан не бросать дело после достижения ими пенсионного возраста.

Ранее редакция сообщала, когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке.