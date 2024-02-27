Минфин попытается снизить долю льготной ипотеки с 90 % до 25 %

Минфин планирует добиться ограничения объемов выдачи льготной ипотеки на рынке первичной недвижимости с 90% до 25%, сообщил источник газеты «Известия», близкий к финансовому ведомству.

Так как 1 июля текущего года срок двух самых востребованных ипотечных программ с господдержкой — льготной ипотеки под 8% и семейной под 6% — подойдет к концу, а в завершение года будет решаться вопрос о продлении IT-ипотеки, в Минфине готовится комплексный подход, в соответствии с которым кредиты смогут получить только по-настоящему нуждающиеся в поддержке для покупки жилья семьи и сотрудники целевых специальностей.

Согласно инициативе, доля таких выдач на первичном рынке недвижимости должна составлять не более 25%.

Источник издания добавил, что глава российского правительства дал поручение создать рабочую группу из представителей Минфина, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, которые, в свою очередь, должны выработать общую позицию и предоставить пути решения ситуации с дисбалансом на рынке жилья.

Ранее редакция сообщала, что Минцифры предложило продлить программу льготной ипотеки для специалистов в сфере IT.