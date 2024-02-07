Минцифры предлагает продлить программу льготной ипотеки

Минцифры разработало и направило на согласование в правительство соответствующий проект постановления, несмотря на то, что ранее некоторые банки объявили о прекращении выдачи такой ипотеки из-за исчерпанных лимитов, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данное решение было принято по причине большого спроса представителей этой отрасли на банковские услуги, которые предоставляются в рамках мер поддержки IT-отрасли.

В Минцифры также напомнили, что максимальная ставка по кредиту — 5%, при этом большая доля кредитных организаций ее снижают. Вместе с тем, получить ипотеку вправе работники всех аккредитованных IT-организаций в возрасте от 18 до 50 лет.

Что касается лимитов на IT-ипотеку, то, чтобы ее получить, минимальный порог по зарплате должен составлять 70-150 тыс. руб., в зависимости от региона.

В ведомстве уточнили, что специалистам до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не требуется, а размер кредита напрямую зависит от региона, где заемщик хочет купить жилье.

Ранее редакция сообщала, что спрос новосибирцев на семейную ипотеку вырос втрое.