Рекламодателям

Энергетики заплатят 400 млн рублей за оснащение диспетчерского центра в Новосибирске

  • 27/02/2024, 16:43
Автор:
Энергетики заплатят 400 млн рублей за оснащение диспетчерского центра в Новосибирске
Подрядчик должен смонтировать и настроить управление оборудованием на энергообъектах до конца 2024 года.

АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири объявило торги по выбору подрядчика для строительства вычислительно-коммуникационной инфраструктуры Новосибирского филиала. Стартовая цена контракта — 397 млн рублей (с учетом НДС).

Представители системного оператора пояснили корреспонденту Infopro54, что речь идет об оснащении комплекса новых зданий диспетчерских центров в Новосибирске.

— Названный комплекс работ — это второй этап реализации территориального инвестиционного проекта по строительству, инженерному и технологическому оснащению комплекса зданий диспетчерских центров в Новосибирске, который реализует АО «Системный оператор Единой энергетической системы», — говорится в ответе, полученном Infopro54. — Первый этап проекта близится к завершению. Выполнены строительно-монтажные работы по возведению зданий. Ведется отделка технологических и бытовых помещений.

В рамках второго этапа планируется провести технологическое оснащение комплекса зданий и мероприятия по переводу информационно-технологической инфраструктуры филиалов АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ и ОДУ Сибири.

— Победителю конкурса предстоит до конца 2024 года выполнить работы по монтажу и настройке оборудования технологической связи, сети передачи данных, обмена информацией с объектами диспетчеризации и управления электросетевым и генерирующим оборудованием на энергообъектах, — подчеркнули в компании.

Договор с победителем заказчик рассчитывает заключить в середине марта. Проект реализуется в целях повышения надежности и независимости процесса диспетчеризации, повышение эффективности оперативно-диспетчерского управления режимами работы энергосистем Сибири.

Напомним, в 2018 году совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект системного оператора по созданию комплекса зданий на улице Потанинской для объединенного диспетчерского управления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» общей площадью 16,5 тысячи кв. м. Расчетный объем инвестиций на тот момент составлял 4,9 млрд рублей. После запуска объекта компания планировала выполнить поэтапный перевод оперативно-диспетчерского управления энергосистемы Сибири из Кемерова в Новосибирск.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10 энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского федерального округа, 2 — на территории Дальневосточного федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, говорится на сайте компании.

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 122 электростанции суммарной установленной мощностью 52 377 МВт (по данным на 01.01.2024). Из них на долю гидроэлектростанций приходятся 25 377 МВт (48 %), на долю тепловых электростанций ― 26 600 МВт (51 %), солнечных электростанций — 400 МВт (1 %). Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024).

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2023 года в Новосибирской области зафиксирован новый рекорд по потреблению электроэнергии

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

2 157

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергосистема системный оператор диспетчерский центр


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47
Новосибирские друзья детства случайно встретились на СВО в Авдеевке
25/02/24 10:13
1800 дронов и бороскопов передали на СВО сибирские таможенники
13/02/24 13:40

Резидентами Южного индустриального парка Новосибирска хотят стать 7 компаний

Львиная доля инвестиций приходится на два проекта одного резидента.
Читать далее >>

Годовалому малышу с диагнозом ДЦП необходимо курсовое лечение

Необходимо собрать — 275 523 рубля.
Читать далее >>

На 52 млн долларов продукции отправили на экспорт аграрии Новосибирской области

Речь идет о поставках за 1,5 месяца 2024 года.
Читать далее >>

Новосибирский патронный завод и НЗИВ включены в санкционный список Евросоюза

23 февраля ЕС объявил 13-й пакет санкций против России.
Читать далее >>

Что подарить близким и как сэкономить на покупках: советы эксперта

Скоро праздники — а значит, самое время выбирать подарки.
Читать далее >>

20% должников по алиментам в Новосибирской области — женщины

В 2023 году с должников по алиментам приставы взыскали 1,2 млрд рублей.
Читать далее >>

С собственников «ВостокУгольТранса» хотят взыскать долги компании

Конкурсный управляющий намерен подать в суд на привлечение владельцев и руководства компании к субсидиарной ответственности.
Читать далее >>

Ужесточить контроль за питбайками предложил новосибирский депутат

Александр Аксененко настаивает на повышении ответственности владельцев спортинвентаря, которыми чаще всего являются подростки.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства для лечения мальчика с церебральным параличом

Необходимо собрать — 240 037 рублей.
Читать далее >>

СКИФ будут строить 1000 рабочих из Индии и Бангладеш

Генподрядчик подал заявку на привлечение иностранцев для возведения источника синхротронного излучения в Новосибирске.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Борьба за мандаты в горсовет 2025 года в Новосибирске будет очень жесткой

Андрей Гудовский: Борьба за мандаты в горсовет 2025 года в Новосибирске будет очень жесткой

Изменение модели выборов мэра города подтолкнет людей к более активному участию в жизни Новосибирска.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы жалуются на сбой в работе WhatsApp и Telegram
27/02/24 17:46
Общество Телекоммуникации
«Ну слава богу»: требующий закрыть «Элтон» новосибирский блогер отметил категорию "В" в Nebar
27/02/24 17:12
Общество
Энергетики заплатят 400 млн рублей за оснащение диспетчерского центра в Новосибирске
27/02/24 16:43
Бизнес
В Новосибирске участник СВО получил военную ипотеку с использованием новых мер поддержки
27/02/24 16:05
Недвижимость
«Сделал непристойные предложения»: новосибирец 8 раз выстрелил в лицо оппоненту и за это отправился в колонию
27/02/24 15:49
Право&Порядок
Средства на покупку спортивной формы детям получат многодетные в Новосибирской области
27/02/24 15:37
Общество
Более 47 тысяч многодетных семей проживает в Новосибирской области
27/02/24 15:10
Общество
Резидентами Южного индустриального парка Новосибирска хотят стать 7 компаний
27/02/24 15:09
Бизнес Инвестиции
«Я в шоке!»: пассажир заменил уснувшего за рулем водителя маршрутки на трассе под Новосибирском
27/02/24 14:57
Общество Происшествия
Заявку на создание частной особой экономической зоны Новосибирская область подаст в конце марта
27/02/24 14:53
Бизнес Инвестиции
Где 13 марта соберутся специалисты по продажам и РОПы Новосибирска?
27/02/24 14:15
Бизнес
Каждое третье онлайн-совещание будет расшифровываться при помощи ИИ-алгоритмов
27/02/24 14:10
Финансы
Облбольница и Центр нейрохирургии остались без тепла в Новосибирске
27/02/24 14:02
Город Общество
ВТБ запустил всероссийский ИИ-сервис аналитики для оценки новостроек
27/02/24 13:10
Недвижимость
Светлый — комфорт и приватность
27/02/24 12:43
Недвижимость
В этом году в регионе завершится формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи
27/02/24 12:37
Власть
В Новосибирске массово исчезают воробьи: что говорят орнитологи
27/02/24 12:33
Общество
Годовалому малышу с диагнозом ДЦП необходимо курсовое лечение
27/02/24 12:19
Общество
Более 140 поликлиник и ФАПов за 5 лет позволил создать нацпроект в Новосибирской области
27/02/24 11:36
Власть
В число российских городов с самой удобной улично-дорожной сетью вошел Новосибирск
27/02/24 11:30
Город Транспорт
Популярное
Минфин попытается снизить долю льготной ипотеки с 90% до 25%
27/02/24 17:00
Какая капуста поможет сбросить лишний вес, рассказала эксперт
27/02/24 15:50
Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47
Эксперты назвали лучшие модели машин с автоматической коробкой передач за полмиллиона рублей
27/02/24 10:01
Диетолог назвала продукты, снижающие сахар и густоту крови
26/02/24 15:50
Призыв в армию 2024: что изменится
26/02/24 14:15
Новости компаний
Банк Уралсиб получил награду престижной премии HR Impact за проект «Уралсиб.Ускорение»
27/02/24 9:00
Энергетики объяснили, почему электроотопление нередко перегружает электросети
27/02/24 9:00
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с максимальной доходностью по вкладам
22/02/24 10:13
Какой банк начисляет кешбэк рублями до 60 000 в год и милями без ограничений
21/02/24 10:16
Банк Уралсиб компенсирует клиентам расходы на такси по премиальной бизнес-карте
20/02/24 10:35
Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления
19/02/24 10:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска