Энергетики заплатят 400 млн рублей за оснащение диспетчерского центра в Новосибирске

АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири объявило торги по выбору подрядчика для строительства вычислительно-коммуникационной инфраструктуры Новосибирского филиала. Стартовая цена контракта — 397 млн рублей (с учетом НДС).

Представители системного оператора пояснили корреспонденту Infopro54, что речь идет об оснащении комплекса новых зданий диспетчерских центров в Новосибирске.

— Названный комплекс работ — это второй этап реализации территориального инвестиционного проекта по строительству, инженерному и технологическому оснащению комплекса зданий диспетчерских центров в Новосибирске, который реализует АО «Системный оператор Единой энергетической системы», — говорится в ответе, полученном Infopro54. — Первый этап проекта близится к завершению. Выполнены строительно-монтажные работы по возведению зданий. Ведется отделка технологических и бытовых помещений.

В рамках второго этапа планируется провести технологическое оснащение комплекса зданий и мероприятия по переводу информационно-технологической инфраструктуры филиалов АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ и ОДУ Сибири.

— Победителю конкурса предстоит до конца 2024 года выполнить работы по монтажу и настройке оборудования технологической связи, сети передачи данных, обмена информацией с объектами диспетчеризации и управления электросетевым и генерирующим оборудованием на энергообъектах, — подчеркнули в компании.

Договор с победителем заказчик рассчитывает заключить в середине марта. Проект реализуется в целях повышения надежности и независимости процесса диспетчеризации, повышение эффективности оперативно-диспетчерского управления режимами работы энергосистем Сибири.

Напомним, в 2018 году совет по инвестициям Новосибирской области одобрил проект системного оператора по созданию комплекса зданий на улице Потанинской для объединенного диспетчерского управления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» общей площадью 16,5 тысячи кв. м. Расчетный объем инвестиций на тот момент составлял 4,9 млрд рублей. После запуска объекта компания планировала выполнить поэтапный перевод оперативно-диспетчерского управления энергосистемы Сибири из Кемерова в Новосибирск.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» управляет режимами 10 энергосистем ОЭС Сибири, 8 из которых расположены на территории Сибирского федерального округа, 2 — на территории Дальневосточного федерального округа. Операционная зона ОДУ Сибири охватывает 12 субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую области, говорится на сайте компании.

Электроэнергетический комплекс объединения образуют 122 электростанции суммарной установленной мощностью 52 377 МВт (по данным на 01.01.2024). Из них на долю гидроэлектростанций приходятся 25 377 МВт (48 %), на долю тепловых электростанций ― 26 600 МВт (51 %), солнечных электростанций — 400 МВт (1 %). Основная электрическая сеть ОЭС Сибири сформирована на базе линий электропередачи в габаритах класса напряжения 110, 220, 500 и 1150 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет 103 771 км (по данным на 01.01.2024).

Ранее редакция сообщала о том, что в декабре 2023 года в Новосибирской области зафиксирован новый рекорд по потреблению электроэнергии.