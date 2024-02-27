«Ну слава богу»: требующий закрыть «Элтон» новосибирский блогер отметил категорию «В» в Nebar

Новосибирский блогер, обратившийся к Екатерине Мизулиной с требованием закрыть ЛГБТ*-бар, поблагодарил бога за освобождение от службы в армии.

Владислав Пушкин в своих соцсетях рассказал подписчикам, как он побывал в военкомате.

— Ну слава богу, исход мне даже очень нравится. В конце военная комиссия сказала, что у меня категория В, а это означает, что я освобожден от службы. И в марте поеду уже за военником, — сообщил сибиряк.

Пушкин также опубликовал у себя на странице видео из скандально-известного Nebar, где он веселится.

Напомним, о блогере из Новосибирска узнали после видеообращения к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Владислав, представился будущим мэром города Новосибирска, попросил проверить бар «Элтон» на пропаганду ЛГБТ*и закрыть его так же, как одноименное заведение в Красноярске.

— Считаю, что мы не должны отставать от Красноярска, и поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки принять такие же меры, — выступил Пушкин, повесив на двери Элтона табличку «Закрыто».

Видео набрало много просмотров и комментариев. Кто-то похвалил парня за активную жизненную позицию, а кто-то осудил, назвав доносчиком.

— Он просто расстроился, что его туда не пустили. — Наверное, делами занимается, во всяком случае, доносы на такие заведения вреда точно никому адекватному не принесут. — С такими ценностями его на пушечный выстрел нельзя допускать к власти, пусть и даже в шутку. — Вроде молодой человек против, а ведёт себя как представитель того самого сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что в социальные сети попала видеозапись из новосибирского заведения Nebar, который находится в центре города, на улице Ядринцевской, 14. На кадрах один из сотрудников занимается сексом с обнаженной женщиной на барной стойке.

*ЛГБТ движение признано экстремистским и запрещено на территории России.