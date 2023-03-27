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Минфин РФ намерен в этом году ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих

  • 27/03/2023, 15:17
Автор:
льготная ипотека для федеральных госслужащих
Эксперимент призван побудить чиновников к более эффективной работе, пояснили в ведомстве.

По идее Минфина, часть расходов на улучшение системы жилищных гарантий должно взять на себя правительство. В министерстве надеются, что новая льготная ипотека будет в состоянии повысить производительность и качество работы федеральных госслужащих, пишет РБК

— Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих», — рассказал источник издания.

При этом точные данные по размеру ставки так и не были им озвучены.

На сегодняшний день российские чиновники со стажем не менее трех лет могут рассчитывать на однократную субсидию на приобретение жилья при условии, что у них нет собственной жилплощади или они проживают в квартире, где на одного человека приходится менее 15 квадратных метров.

При этом размер субсидии зависит от положенной площади на семью, жилья в наличии и стоимости одного квадратного метра в регионе.

Отмечается, что для получения такого рода помощи нужно встать в очередь, где ближе к началу находятся многодетные госслужащие со стажем работы от пяти лет, пояснил собеседник РБК. Часто срок ожидания и факт получения субсидии зависит от взаимоотношений с руководством. Так, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов уточнил, что очередь часто нарушается, а размер субсидий для некоторых чиновников бывает увеличен. В итоге значительную часть средств получают те, кто ближе к руководству, а до обычных сотрудников деньги так и не доходят.

Эксперт считает, что субсидирование ипотечной ставки расширит круг получателей и послужит стимулом для долгосрочной работы на госслужбе, так как пользоваться программой можно только оставаясь на должности в данной сфере деятельности.

А вот аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова не считает, что ипотека для чиновников имеет смысл, если ставка по ней будет такой же, как по уже действующим в стране льготным программам.

Богомолова уверена, что она должна быть ниже — например, как в дальневосточной ипотеке или ипотеке для IT-специалистов.

— Возможно, ее стоит больше ориентировать на регионы, плюс, чтобы была возможность приобретать жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке и ИЖС, — добавила эксперт и заключила, что цель такой программы — удержать сотрудников на местах, в тех регионах, где они работают.

Ранее редакция сообщала, что Частные дома могут подорожать на 20% уже этой весной.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы Власть Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : недвижимость Минфин РФ льготная ипотека для федеральных госслужащих льготная ипотека


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