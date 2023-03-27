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Почти 93 млн рублей направят на производство снегоболотоходов в Красноярском крае

  • 27/03/2023, 15:00
Автор:
Производство снегоболотоходов
Планируемые сроки реализации проекта — 2023 год.

Производство снегоболотоходов будет запущено в Красноярском крае в 2023 году сумма инвестиций в проект составит около 92,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Корпорации развития Енисейской Сибир».

 В Красноярском крае планируют создать производство снегоболотоходов. Проект предполагает создание производства амфибийной техники, характеристики которой уникальны. На отдельные узлы и агрегаты производителями уже получены патенты. Планируемые сроки реализации проекта 2023 год, общий объем инвестиций 92,5 млн рублей,  говорится в сообщении.

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Реализацией проекта займется компания ООО «Альянссервис».

 «Корпорация развития Енисейской Сибири» подписала соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с этой компанией. Предприятие планирует создать 115 рабочих мест,  пояснили в пресс-службе корпорации.

Как отметил директор ООО «Альянссервис» Андрей Климович, в настоящее время ведется активное освоение северных и дальневосточных территорий России. В целях обеспечения мобильности населения этих территорий необходима специализированная техника, в том числе спецтехника повышенной проходимости для сотрудников МЧС и пожарных служб.

Комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле того же года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

ООО «Альянссервис» осуществляет ремонт и обслуживание автомобильной техники, находящейся на вооружении армии РФ.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в феврале рост цен на продукты в Сибири замедлился почти в два раза.

Фото с сайта Корпорации развития Енисейской Сибир

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Красноярский край

Теги : производство снегоболотоходов Корпорации развития Енисейской Сибир инвестиции в производство


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