Минфин США продлит срок освобождения от санкций сельхозпродукции и медицинских товаров из РФ

Власти США пролонгировали освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, пишут РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

Лицензия 6С касается транзакций, связанных с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозпродукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

В списке отдельно упомянуты профилактические средства, а также средства для диагностирования и лечения коронавируса, а также клинические испытания и иные медицинские исследования.

Ранее редакция сообщала, что Нидерланды освободили часть своих компаний от соблюдения антироссийских санкций.

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