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Нидерланды освобождают часть своих компаний от соблюдения антироссийских санкций

  • 25/10/2022, 14:58
Автор:
санкции против РФ
Исключения сделали министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры, образования Нидерландов. Мера принята «для предоставления определенной гибкости в конкретных случаях».

Власти Нидерландов выдали в общей сложности 91 разрешение на обход санкций, введенных ЕС в отношении России, сообщил телеканал RTL News.

Так, начиная с февраля, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов позволит заходить в свои порты 34 российским кораблям, которые перевозят продукты питания и алюминий.

Министерство экономики и климата страны оформило 25 разрешений голландским компаниям для сотрудничества с бывшими дочерними компаниями «Газпрома», а Министерство внешней торговли из «гуманитарных соображений» подготовило 18 разрешений 13 организациям для сотрудничества по «гражданским вопросам».

Также МИД Нидерландов дает право осуществлять из РФ дипломатические платежи.

Кроме того, голландский Минфин предоставил 13 разрешений, которые призваны освободить от ограничений ряд замороженных активов и товаров, попавших под санкции.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в Украине. В ответ на решение РФ Запад начал поэтапное введение многочисленных санкций и приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву. Как указывал российский президент, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

 

Ранее редакция сообщала, что Нидерланды заморозили до €600 млн российских активов.

Фото: pexels.com — Mike van Schoonderwalt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции политика


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