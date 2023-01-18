Возбуждено уголовное дело в связи с мошенничеством на «мусорном» рынке

Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в 2018 году между Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология — Новосибирск» заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

— Неустановленные лица из числа руководителей ООО «Экология — Новосибирск» заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по договорам, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 году указанной организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 млн. рублей, из которой 30 млн. рублей не были оплачены ООО «Экология — Новосибирск», — отмечается в сообщении областной прокуратуры.

При этом денежные средства поступившие на расчетные счета ООО «Экология — Новосибирск» от деятельности в качестве регионального оператора от граждан и юридических лиц в сумме более 1 млрд рублей за 2020-2021 годы с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу. Установленный материальный ущерб пока составил 30 млн. рублей.

Расследование по уголовному делу продолжается, его ход и результаты контролируются в прокуратуре области. В прокуратуре уточнили, что по ситуации проводилась длительная проверка, более 3 раз выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовное дело, после вмешательства прокуратуры дело в итоге было возбуждено.

Напомним, в конце ноября 2022 года областная прокуратура сообщила о том, что в результате проверки, проведенной с участием правоохранительных и контролирующих органов в деятельности ООО «Экология-Новосибирск» выявлены экономически необоснованные расходы по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб.

В отношении регоператора «Экология-Новосибирск» в начале 2022 года была введена процедура банкротства. В соответствии с определением Арбитражного суда Новосибирской области, полномочия генерального директора ООО «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой были прекращены в октябре. После этого в компании работали два внешних управляющих. На первой рабочей неделе января 2023 года внешний управляющий расторг часть договоров с ключевым перевозчиком твердых коммунальных отходов — ООО «ЭкоТранс-Н».

Ранее редакция сообщала о том, что московской компании разрешили погасить долги «Экологии-Новосибирск» перед кредиторами.