Владимир Читоркин назначен заместителем председателя правительства Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ о назначении с 17 января Владимира Читоркина заместителем председателя правительства Иркутской области. Ранее, с июля 2021 года, он работал министром лесного комплекса региона.

– Согласно распоряжения главы региона, в новой должности Владимир Читоркин будет непосредственно координировать и контролировать деятельность минлеса, министерства сельского хозяйства и службы ветеринарии Иркутской области, – говорится в сообщении пресс-службы правительство Иркутской области.

Читоркин возглавил министерство лесного комплекса региона в июле 2021 года. Ранее он являлся замдиректора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Владимир Читоркин в 1998 году окончил Томский государственный университет, кандидат биологических наук. Более 10 лет работал в Томске. С декабря 2013 по июнь 2021 года работал в департаменте государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды РФ.

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