Минфин утвердил итоговый вариант законопроекта о «налоге на удачу»

Чтобы ввести новый налог, властям потребовался исключительный законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет», в соответствии с которым этот самый налог будет оплачиваться единоразово.

Сбор оформлен как чрезвычайный налог — Соответствующий документ будет согласован министерствами и ведомствами в срок до 10 мая, передают «Ведомости».

Отмечается, что уплатить сбор компании обязаны до 28 января 2024 года. При оплате до 30 ноября текущего года гарантирована скидка: налог составит не 10%, а 6%.

При этом относится он как к российским, так и к зарубежным фирмам, у которых имеются постоянные представительства в России.

Также налог коснется тех компаний, у которых средняя прибыль в 2021–2022 годах превысила один миллиард рублей.

Однако малый бизнес данный налог платить не будет.

Таким образом в Минфине планируют получить прибыль в бюджет около 300 млрд рублей только за счёт добровольного взноса.

Ранее редакция сообщала, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы.