Губернатор Алтайского края обсудил с руководством «Алтайлесмаша» планы развития предприятия

«Алтайлесмаш» может удвоит объем производства. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Телеграм-канале.

­— Сейчас «Алтайлесмаш» производит гусеничную технику для лесной, нефтегазовой промышленности, геологии, энергетики. Для Сибири и для России это очень важное направление, особенно в условиях санкций, так что это еще один пример, как наши алтайские предприятия находят возможности для развития в рамках импортозамещения, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что государство готово помогать необходимыми мерами поддержки.

Также он добавил, что с учетом планов «Алтайлесмашу» потребуются и новые кадры.

— Мы гордимся нашей инженерной школой, есть большие планы по ее развитию и укреплению. Недавно был в нашем политехе — там готовят отличных специалистов, которые и на «Алтайлесмаше», знаю, работают, —­ отметил Томенко.

Напомним, что «Алтайлесмаш» выкупил территорию бывшего моторного завода на пр. Космонавтов в Барнауле и намерен возвести там несколько производственных зданий и административных корпусов. Площадь участка составляет 10 га. Запроектированы шесть строений: проходная, административно-бытовой корпус, основной производственный корпус, литейное производство, перспективное производственное здание и склад готовой продукции.

Общую сумму затрат директор «Алтайлесмаша» Евгений Куксин оценил в 1 миллиард рублей. Планируется использовать как собственные средства предприятия, так и привлекать кредитную поддержку от краевых и федеральных властей.

ООО Завод «Алтайлесмаша» — промышленное предприятие по серийному производству и продаже гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей промышленности — лесной, нефтегазовой, геологии, энергетики, в т.ч. для предприятий по строительству и ремонту высоковольтных линий электропередач, магистральных трубопроводов и др.

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