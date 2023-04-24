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Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

  • 24/04/2023, 18:09
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Правительство предложило повысить налоги
Новшество затронет всех уехавших, которые для работы используют российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов на доходы для работающих из-за границы россиян. Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Новация затронет всех уехавших россиян, которые в своей трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

Российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет.

При этом, законопроект не касается фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП).

Напомним, сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 млн руб. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

Налоговым резидентом считает физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

 

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Фото: pixabay.com,  jarmoluk

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : эмигранты правительство НДФЛ налоговое резидентство


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