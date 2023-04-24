Правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налогов на доходы для работающих из-за границы россиян. Документ опубликован в электронной базе палаты парламента.

Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Новация затронет всех уехавших россиян, которые в своей трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

Российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая осуществляет ли их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет.

При этом, законопроект не касается фрилансеров, работающих как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП).

Напомним, сейчас НДФЛ взимается в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 млн руб. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.

Налоговым резидентом считает физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

Ранее редакция сообщала, что для многодетных отцов, воспитывающих трех и более детей, могут снизить пенсионный возраст на три года.