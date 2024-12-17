Минфин утвердил новые цены на водку и коньяк

Минимальная розничная цена на водку в стране увеличится с 299 до 349 рублей за пол-литра. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года. Постановление подписано министром финансов России Антоном Силуановым.
Стоимость коньяка увеличится с 556 до 651 рубля.
Бренди и другие алкогольные напитки, изготовленные из винного, виноградного, фруктового, коньячного, кальвадосного, вискового или ромового дистиллятов, будут стоить не менее 472 рублей за пол-литра.
В прошлый раз минимальные розничные цены на водку, а также на бренди, коньяк и другие ликёро-водочные изделия были увеличены с 1 июля.
Кроме того, правительство поручило Рособрнадзору, Министерству сельского хозяйства, Министерству финансов и Министерству здравоохранения рассмотреть вопрос о запрете скидок на алкоголь. Соответствующие предложения должны быть представлены до 15 апреля 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что объем нелегального рынка пива в Новосибирске снизился до двух процентов. В целом по Сибири нелегально продается 20 процентов производимого пива.
Источник фото: Freepik / Автор – freepic.diller
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