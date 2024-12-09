Объем нелегального рынка пива в Новосибирске снизился до двух процентов

Нелегальный оборот пивоваренной продукции в Сибири обсудили в ходе форума «Дни ритейла в Сибири», который прошел в Новосибирске. Эксперты отметили, что крупнейшими рынками пива в Сибири являются Красноярский край и Новосибирская область. Но часть продукции по-прежнему реализуется нелегально, что негативно сказывается, как на региональном бюджете, так и на здоровье потребителей. При этом заместитель руководителя Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО Наталья Герасимова отметила положительную динамику, наметившуюся в этом году.

— С начала года в Сибирском федеральном округе изъято более 86 тыс. декалитров нелегального пива, а за 2023 г объем изъятий составил 112 тыс. декалитров, — озвучила она статистические данные.

Руководитель аналитического направления Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор дополнил, что за прошедший год объем нелегального рынка в Новосибирской области снизился с 9% до чуть более 2%.

Несмотря на это, по оценкам Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля в целом по СФО, сегмент нелегального рынка пива остается стабильным на протяжении последних нескольких лет — около 20%. Эксперты уверены, что этому способствуют высокая зарегулированность пивоваренной отрасли, сложность и дороговизна соблюдения требований закона для некоторых производителей и продавцов, и недостаточная эффективность контрольно-надзорной деятельности.

— Кроме того, действие моратория на проверки связывает руки, что приводит к тому, что честным производителям и продавцам пива приходится сложнее, в отличие от нелегалов, — добавил председатель МОО «Эксперты за цивилизованный рынок Дмитрий Чудиновских.

Председатель новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов уверен: чтобы избежать ухода бизнеса в тень «нужно именно регулировать, а не вводить всё новые запреты».

Ранее депутаты регионального парламента Новосибирской области в первом чтении приняли закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Согласно проекту закона, продажа горячительных напитков будет разрешена только в расположенных в МКД ресторанах и кафе с залом обслуживания клиентов не менее 50 кв. м без учета летних веранд. Но даже им будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 9:00, этот запрет не коснется отдельно стоящих ресторанов и кафе. Депутаты рассчитывают принять закон о наливайках во втором чтении до конца 2024 года. При этом, новосибирские общественники тогда предупреждали, что чересчур жесткие ограничения, способные, напротив, усугубить ситуацию с алкоголизмом.

По данным Минфина Новосибирской области, по акцизам на алкогольную продукцию за 11 месяцев 2024 года в бюджет региона поступили 16,8 млрд рублей. Пивоваренные компании входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что четверо новосибирцев изготовили более 8 тысяч литров нелегального алкоголя. Общая стоимость изъятого алкоголя составила более 5,4 миллиона рублей.