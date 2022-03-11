Минимальная продуктовая корзина в Новосибирске с начала года подорожала на 4,3%

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в феврале 2022 года составила 5594,64 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,2%, а с начала года — на 4,3%, сообщает Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,4%, на долю молочных продуктов приходится 20,1%, плодов и овощей — 19,4%, мяса и мясопродуктов — 16,6%, жиров — 5,1%, рыбы — 4%, чая, соли и специй — 3%, яиц — 2,2%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Республике Хакасия (6241,20 рубля), самая низкая – в Омской области (5028,83 рубля).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящих в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.