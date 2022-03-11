Старт продаж первого дома в ЖК «МАРСЕЛЬ-2»!

Комплекс удален от городского шума и автомобильных газов. До метро «Речной вокзал» 20 минут.

Первый дом – это башня высотой в 25 этажей, доминанта архитектурного ансамбля проекта по береговой линии. Со стороны реки, начиная с 18 этажа, фасад выполнен в виде ступеней из балконов и террас. Терракотовые панели уникальной текстуры и естественные природные цвета фасада создают ощущение уюта и гармонии. Акцентами служат большие двухуровневые витражные окна высотой до 6 метров, угловое остекление. Приобретая квартиру в «Марсель-2», вы получите в собственное владение панорамный вид на реку и Бугринский мост, безлимитные прогулки по набережной и городской комфорт. Навсегда!

*Застройщик АО «Специализированный застройщик «Береговое», проектная декларация размещена на сайте Наш.дом.рф.