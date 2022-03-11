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Российский бизнес заинтересовался брендами уходящих иностранных компаний

  • 11/03/2022, 17:00
Автор:
новости Новосибирска
Патентные поверенные рекомендуют предпринимателям не пренебрегать принципами работы с интеллектуальной собственностью, чтобы не получить иски в будущем.

— 9 марта у нас был бум запросов от предпринимателей по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью. Они интересовались, могут ли после ухода иностранных компаний из России зарегистрировать на себя их бренды: H&M, Coca Cola и т. д.? Можно ли теперь использовать в рекламе изображения Русалочки и Белль? — рассказала Infopro54 директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам Александра Болотова.

Бизнесмены ссылались на постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором говорится, что компенсация за использование патентов, владельцы которых находятся в недружественных странах и ведут там свою деятельность, будет равна нулю. Речь идет о «выплатах с фактической выручки лица, воспользовавшегося правом использования изобретений, полезных моделей или промышленных образцов».

— Разъяснений по документу пока нет, но, на мой взгляд, многие не приняли во внимание очень важный момент. В постановлении есть отсылка к более раннему документу. Если его изучить, то становится понятно, что речь идет только о патентах, используемых для экстренных нужд РФ: обороны, космической программы, а также систем, без которых невозможно нормальное функционирование государства, например здравоохранения, — говорит Александра Болотова.

Она подчеркивает, что речь не идет о товарных знаках и брендах, которые якобы теперь можно безнаказанно использовать без каких-либо выплат.

— Конечно, этого делать нельзя. Россия ратифицировала все международные соглашения по объектам интеллектуальной собственности. Здесь никаких изменений нет. Чужое брать по-прежнему нельзя: отлив покажет, кто купался голым, — предупреждает эксперт. — Я пока даже не могу привести примеры патентов, которых коснется это постановление. Скорее всего, это будет достаточно узкая категория: патенты на программное обеспечение, изобретения, касающиеся космической промышленности, здравоохранения.

Эксперт сомневается, что постановление будет актуально для фармацевтики. Как правило, компании этой отрасли получали лицензии и работали с партнерами по лицензионным соглашениям. Вряд ли они перестанут это делать.

— Кроме того, не стоит забывать, что отказ от соблюдения прав на интеллектуальную собственность — это палка о двух концах. Немало российских компаний также развивают свой бизнес за рубежом и регистрируют патенты в разных странах. Они тоже вчера обращались к нам с вопросами о том, что будет с их собственностью и правами, — поясняет Александра Болотова. — Все-таки хочется верить, что со временем ситуация стабилизируется, и мы продолжим работать в цивилизованном поле.

Согласно российскому законодательству, правительство РФ вправе в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя. Предусмотрены уведомление патентообладателя об этом в кратчайший срок и выплата соразмерной компенсации в размере 0,5% от фактической выручки, если использованы соответствующие патенты.

Александра Болотова подчеркивает, что патентообладатели из России продолжат получать компенсации в установленном ранее порядке, изменения коснутся только патентообладателей из «недружественных стран».

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Рубрики : Экономика Бизнес Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика санкции патенты интеллектуальная собственность бизнес


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