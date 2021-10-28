Минимум по 10-15% новосибирских сотрудников строительных компаний покупают жилье в ЖК своего работодателя

Как рассказали порталу nsk.dk.ru в ГК Sky Group (ЖК RedFox, КрымSky, ЧеховSky), на сегодня из 70 сотрудников компании в Новосибирске квартиры в ЖК застройщика купили 10 человек, четверо из которых сделали более одной покупки. Также 8 человек ответили, что были бы готовы купить квартиру в Sky Group, если бы собирались менять место жительства, и четверо признались, что пошли бы к конкурентам.

В компании Брусника (строит в Новосибирске кварталы «На Декабристов», «На Никитина», «Авиатор», «Пшеница», «Мылзавод» «Панорама», «Дунаевский», микрорайон «Европейский берег») 114 сотрудников уже владеют квартирой в Бруснике (это 9,5%). Почти половина сотрудников (44%), работающих в компании более трех лет, имеют квартиру в Бруснике. 66% сотрудников, принявших участие в опросе, готовы рекомендовать жилье от Брусники своим близким и знакомым.

Еще одна крупная компания — ГК СМСС, которая строит в Новосибирске как просто жилые дома, так и жилые комплексы («Форест», «Педагогический», «Триумф», «Орленок», «Красен хаус», MONTBLANC, «Парк Резиденс», «Николаевский парк», «Островский», «Калининский», «Гранит», Apart River, «Бирюзовая жемчужина», «Ломоносов», «Чкалов»), выяснила, что ее жилье покупают 80% сотрудников.

— Персонал уверен, что все стройки сдадутся своевременно, а то и досрочно. Также они отмечали качество застройки на высоком уровне и продуманность планировок для комфортной жизни, — прокомментировала представитель ГК СМСС.

​У компаний «Новосибирский квартал» и «Жилищная инициатива» более 50% сотрудников живут в комплексах застройщиков.

Внутри ГК для сотрудников действуют льготные условия приобретения жилья, пояснили в группе. Сейчас в Новосибирске сотрудники проживают во всех сданных проектах «Новосибирского квартала» и «Жилищной инициативы», в «Краснообском квартале» и «Фламинго», а также часть из них приобрела квартиры в строящихся объектах — «Доме на Дачной» и ЖК «Кольца». Согласно внутренним опросам, 86% предпочли бы при смене жилья купить квартиру собственного производства. 24% купили бы квартиру в другом регионе.

Примерно такой же показатель — 50% — у новосибирского застройщика ЗАО «Береговое», автора проектов «Марсель», «Марсель-2», ЖК «Театральный», дом «Парково».