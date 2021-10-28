Вопрос о финансировании новосибирского метро вновь подняли на федеральном уровне

Фракция КПРФ в Государственной Думе намерена добиваться федерального финансирования строительства метро во всех городах-миллионниках, в том числе в Новосибирске. Об этом по итогам встречи фракции с министром финансов РФ Антоном Силуановым заявил депутат Госдумы от Новосибирской области, секретарь реготделения партии Ренат Сулейманов.

— Радоваться нечему — в 2022 году планируется выделение 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов на строительство метро в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. Новосибирска и Омска в этом списке нет, — передает слова Рената Сулейманова сайт Новосибирского реготделения КПРФ. — Поэтому будем добиваться того, чтобы средства на развитие метрополитена были выделены, будем вносить поправку. В стране 16 городов-миллионников, а действующих метрополитенов всего 7.

Стоит напомнить, что отсутствие Новосибирска в планах федеральных властей в части строительства метро прослеживалось в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства и представителями федерального руководства партии «Единая Россия» в середине сентября. В списке городов, перечисленных Хуснуллиным, в которых предполагается федеральное участие при строительстве метрополитена, Новосибирск не значился. Эту информацию пытался опровергнуть однопартиец ранее упомянутого Сулейманова — лидер новосибирских коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, по словам которого вице-премьер, наоборот, проявлял заинтересованность к проекту развития городского метрополитена.

— Хуснуллин никогда не говорил, что Новосибирск не попал куда-то, что не будет поддержки строительства метро в Новосибирске, — заявлял на следующий день мэр в ходе еженедельной пресс-конференции. — Наоборот, Хуснуллин, после того как губернатор и я докладывали о развитии метрополитена, прежде всего Дзержинской линии, с большой симпатией отозвался об этих наших намерениях.

Еще раньше — в июле — уже лидер новосибирских единороссов, губернатор области Андрей Травников по итогам сессии Заксобрания с участием вице-спикера Госдумы Александра Жукова взял подготовку документации для новосибирского метро под свой контроль. Область планировала привлечь для строительства метро инфраструктурные кредиты.