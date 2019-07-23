НГТУ НЭТИ будет инвестировать в стартапы студентов по направлениям НТИ

НГТУ НЭТИ и еще 11 вузов РФ на интенсиве «Остров 10—22» подписали соглашение о создании системы поддержки и финансирования студенческих стартапов по направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ). НГТУ НЭТИ уже сейчас можно назвать лидером в области поддержки и создания комфортной среды для стартапов: именно здесь открыт первый за Уралом межвузовский бизнес-инкубатор и первая «Точка кипения» на базе вуза, сообщили в пресс-службе университета.

— Соглашение подписали 12 университетов, в том числе Новосибирский государственный технический университет НЭТИ, ИТМО, Уральский федеральный университет и Белгородский госуниверситет. Вместе они будут поддерживать лучшие из стартапов, которые рождаются в стенах вузов, обмениваться опытом и инвестировать средства в студенческие проекты, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время у каждого университета есть свой положительный опыт по поддержке студенческих стартапов и сейчас они готовы им поделиться. Также университеты начнут поиск средств для создания венчурных фондов, чтобы поддерживать высокотехнологичное предпринимательство не только советами и оборудованием, но и рублем.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Она состоит из 11 направлений, включая рынки «Автонет», «Аэронет», «Технет» и так далее. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука». Так, согласно паспорту нацпроекта, в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

Образовательный интенсив «Остров 10—22», работа которого прошла в июле в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования РФ, Универсиетом «20.35», АНО «Платформа НТИ», Агентством стратегических инициатив, фондом «Сколково», РВК, АНО «Цифровая экономика» и EdCrunch. Цель интенсива – активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающие технологический прорыв. В интенсиве приняли участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ