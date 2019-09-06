«Айвойс Технолоджи» готовится к подписанию межправительственных соглашений

— В связи с проведением в Новосибирске Международного чемпионата мира по хоккею в 2023 году мы планируем оснастить «умные остановки» города мультиязыковым интерфейсом, — говорит Заворин. — Кроме того, к нам поступают много запросов от других регионов, перед которыми стоят аналогичные задачи по проведению международных мероприятий, по развитию инфраструктуры в связи с большим наплывом туристов. Проблема актуальна не только для России, но и для многих зарубежных стран. К примеру, а Польше нам также озвучили задачу по созданию мультиязыкового консультанта, который будет отвечать на вопросы туристов, принимать информацию, давать справки и т.д.

Он пояснил, что компания работает с мультиязыковой моделью, поэтому создаваемые интерфейсы смогут говорить на разных языках.

InfoPro

— Мы являемся резидентами Академпарка, в сентябре, надеюсь, станет резидентами Сколково. У нас есть понимание, что наши основные рынки сосредоточены за рубежом. С этой точки зрения наша компания является тем самым экспортом технологий, который сейчас стимулируется на государственном уровне, — поясняет Андрей Заворни.

Собеседник54 рассказал, что по итогам 2019 года объем проектов, которые компания ведет в России и за рубежом, сравняется. А в следующем году иностранные будут превалировать.

В прошлом году «Айвойс Технолоджи» стала победителем Сибирской венчурной ярмарки, проходившей в рамках форума «Технопром». В этом году компания вновь планирует принять в ней участие как для пиара, так и для привлечения новых партнеров. Кроме того, на форуме «Айвойс Технолоджи» намерена участвовать в подписании трех межправительственных соглашений о реализации инвестпроектов в Узбекистане, Белоруссии и Казахстане. В чем суть этих соглашения — Заворин отказался озвучить до подписания.