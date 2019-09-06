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«Айвойс Технолоджи» готовится к подписанию межправительственных соглашений

По итогам 2019 года почти 50% проектов новосибирской компании будут реализовывать за рубежом.
  • 06/09/2019, 13:38
Автор: Юлия Данилова
«Айвойс Технолоджи» готовится к подписанию межправительственных соглашений
Компания работает с мультиязыковой моделью, поэтому создаваемые интерфейсы смогут говорить на разных языках.

— Мы проектируем голосовых ассистентов, делаем решения для государства, бизнеса и превращаем высокие технологи в простые продукты. Наши речевые технологии используются для создания автоматических систем, например для записи к врачу. Такое решение мы запускаем в Намангане (Узбекистан), в Минском онкологическом городском диспансере (Белоруссия). Наши решения работают в Новосибирске: в Областной клинической больнице, в аквапарке и еще в десятке компаний города, — сообщил во время пресс-тура гендиректор ООО «Айвойс Технолоджи» (бренд iVoice) Андрей Заворин.

Карточку пациента за врача будет заполнять робот

Он пояснил, что компания работает с мультиязыковой моделью, поэтому создаваемые интерфейсы смогут говорить на разных языках.

— В связи с проведением в Новосибирске Международного чемпионата мира по хоккею в 2023 году мы планируем оснастить «умные остановки» города мультиязыковым интерфейсом, — говорит Заворин. — Кроме того, к нам поступают много запросов от других регионов, перед которыми стоят аналогичные задачи по проведению международных мероприятий, по развитию инфраструктуры в связи с большим наплывом туристов. Проблема актуальна не только для России, но и для многих зарубежных стран. К примеру, а Польше нам также озвучили задачу по созданию мультиязыкового консультанта, который будет отвечать на вопросы туристов, принимать информацию, давать справки и т.д.

Умные технологии встраиваются в систему

Умные технологии встраиваются в систему

Собеседник InfoPro54 рассказал, что по итогам 2019 года объем проектов, которые компания ведет в России и за рубежом, сравняется. А в следующем году иностранные будут превалировать.

— Мы являемся резидентами Академпарка, в сентябре, надеюсь, станет резидентами Сколково. У нас есть понимание, что наши основные рынки сосредоточены за рубежом. С этой точки зрения наша компания является тем самым экспортом технологий, который сейчас стимулируется на государственном уровне, — поясняет Андрей Заворни.

В прошлом году «Айвойс Технолоджи» стала победителем Сибирской венчурной ярмарки, проходившей в рамках форума «Технопром». В этом году компания вновь планирует принять в ней участие как для пиара, так и для привлечения новых партнеров. Кроме того, на форуме «Айвойс Технолоджи» намерена участвовать в подписании трех межправительственных соглашений о реализации инвестпроектов в Узбекистане, Белоруссии и Казахстане. В чем суть этих соглашения — Заворин отказался озвучить до подписания.

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