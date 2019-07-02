Министерство энергетики РФ наградило АО «РЭС» дипломом за активное проведение социальной политики

28 июня, в финальный день работы форума, состоялась церемония награждения лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году. Конкурс проводился Министерством энергетики Российской Федерации с целью стимулирования социальной политики организаций, выявления, изучения и распространения опыта наиболее активных социально ориентированных организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, а также с целью улучшению качества условий труда работников и популяризации энергетической отрасли в целом.

Решением конкурсной комиссии было поощрено порядка 50 российских профильных организаций, их филиалов, зависимых обществ и дочерних компаний. В число лауреатов конкурса вошло и акционерное общество «Региональные электрические сети», тем самым в очередной раз подтвердив статус предприятия высокой социальной ответственности. Помощник министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов вручил диплом «За активное проведение социальной политики» начальнику службы управления персоналом АО «РЭС» Наталье Роговцевой.

АО «РЭС» принимало участие сразу в нескольких номинациях конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике. Компетентному жюри был представлен проект «АО «РЭС» — спорт, здоровье и прогресс!», в котором раскрыта тема развития культуры и распространения стандартов здорового образа жизни сотрудников в компании, а также проект о реализации молодежной политики на предприятии «Организационная культура предприятия как фактор трудовой предадаптации молодых специалистов (на примере взаимодействия с опорным ВУЗом)». Получение награды является подтверждением того, что АО «РЭС» проводит политику социально ответственного бизнеса на территории своего присутствия, основной целью которой является всемерная поддержка работников, создание благоприятных условий для их труда и развития профессиональных компетенций.

В итоге, достижения АО «РЭС» в решении социальных задач были отмечены на самом высоком уровне, предприятие заслуженно вошло в число лучших социально ориентированных компаний в энергетике.

Фото предоставлено пресс-службой компании