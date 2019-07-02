СГК приступает к новому этапу испытаний теплосетей на правом берегу Новосибирска

С 4 июля Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к девятому этапу испытаний трубопроводов на плотность и прочность в Новосибирске. В зоне ограничения горячего водоснабжения окажутся 13 улиц в центре мегаполиса.

Под испытания с 4 июля по 10 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-2 попадают теплосети, расположенные в Октябрьском и Центральном районах: улицы Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б. Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.

По нескольким этапам были скорректированы сроки проведения испытаний – перенесены на более поздние даты. С 9 по 17 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-4 будут испытаны сети в Калининском и Дзержинском районах города. С 12 по 19 августа пройдут испытания по зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. Перенос графиков связан с изменением режимов работы новосибирских ТЭЦ в летний межотопительный период.

Основная цель гидравлических испытаний – выявить дефекты городских трубопроводов и предотвратить повреждения, которые могут возникнуть в период отопительного сезона.

Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам энергетики начнут по мере устранения повреждений теплосетей.

— Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо быть предельно внимательными и усилить надзор за помещениями, внутридомовыми системами. Горожанам мы рекомендуем провести профилактические беседы с детьми, не допускать их нахождение вблизи теплосетей, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, поскольку часто теплотрассы проходят под проезжей частью, — отметил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Егор Шавшин.

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получившим предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой сетевой район Новосибирской теплосетевой компании СГК для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.

Испытания тепловых проводятся повышенным давлением. Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает сорока градусов. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей. Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

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Фото: пресс-служба СГК