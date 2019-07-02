Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

СГК приступает к новому этапу испытаний теплосетей на правом берегу Новосибирска

  • 02/07/2019, 11:49
В зоне ограничения горячего водоснабжения окажутся 13 улиц в центре мегаполиса.

Опрессовка 2019С 4 июля Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к девятому этапу испытаний трубопроводов на плотность и прочность в Новосибирске. В зоне ограничения горячего водоснабжения окажутся 13 улиц в центре мегаполиса.

Под испытания с 4 июля по 10 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-2 попадают теплосети, расположенные в Октябрьском и Центральном районах: улицы Сакко и Ванцетти, Нижегородская, Садовая, Обская, Б. Богаткова, III Интернационала, Декабристов, Инская, Колыванская, Серебренниковская, Коммунистическая, Советская, Чаплыгина.

По нескольким этапам были скорректированы сроки проведения испытаний –  перенесены на более поздние даты. С 9 по 17 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-4 будут испытаны сети в Калининском и Дзержинском районах города. С 12 по 19 августа пройдут испытания по зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. Перенос графиков связан с изменением режимов работы новосибирских ТЭЦ в летний межотопительный период.

Основная цель гидравлических испытаний – выявить дефекты городских трубопроводов и предотвратить повреждения, которые могут возникнуть в период отопительного сезона.

Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам энергетики начнут по мере устранения повреждений теплосетей.

— Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо быть предельно внимательными и усилить надзор за помещениями, внутридомовыми системами.  Горожанам мы рекомендуем провести профилактические беседы с детьми, не допускать их нахождение вблизи теплосетей, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, поскольку часто теплотрассы проходят под проезжей частью, — отметил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Егор Шавшин.

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получившим предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой сетевой район Новосибирской теплосетевой компании СГК для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.

Испытания тепловых проводятся повышенным давлением. Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает сорока градусов. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей.  Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

Задолженность ИП по страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд руб.

Задолженность ИП по страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд рублей

01/07/2019, 16:28
В регионе около 13,8 тыс ИП не предоставляют в налоговые органы отчетность.
Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

01/07/2019, 15:46
Ситуация усугубляется из-за осадков, волна паводка продолжает двигаться на юг.
В регионе резко выросло количество утонувших

В регионе резко выросло количество утонувших

01/07/2019, 14:28
Одновременно сократилось количество оборудованных пляжей и спасательных постов на них.

Актуальный разговор

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Все материалы
Новости

Сибирские ученые разработают новые методы оценки экологического риска

02/07/2019, 11:58

В Новосибирске ипотека на новостройку выгоднее, чем на вторичное жилье

02/07/2019, 11:52

Сибиряки назвали желаемый доход на пенсии

01/07/2019, 18:25

За 3 года количество предприятий в России сократилось более чем на 800 тысяч

01/07/2019, 17:22

НГТУ НЭТИ начал прием документов на новый магистерский профиль

01/07/2019, 17:02

Задолженность ИП по страховым взносам в Новосибирской области составляет 1,3 млрд рублей

01/07/2019, 16:28

Новосибирск готов принять пострадавших от наводнения иркутян

01/07/2019, 15:46

В регионе резко выросло количество утонувших

01/07/2019, 14:28

Еще не время для бизнес-библий!

01/07/2019, 14:26

«РОДИНА» выдвинула кандидата на довыборы в Совет депутатов Новосибирска

01/07/2019, 13:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска