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ВТБ Факторинг и «Венчур Инжиниринг Лаб» запускают финтех-платформу GetFinance

  • 02/07/2019, 10:18
Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок и не имеет аналогов в России.

ВТБ Факторинг и компания «Венчур Инжиниринг Лаб», передовая компания в сфере цифровизации финансовых продуктов и сервисов в сегменте госзакупок, объявляют о запуске мультифакторной финтех-платформы GetFinance. Основная цель ее создания – формирование нового массового сегмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в РФ и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента МСП.

GetFinance – это первая мультифакторная платформа, на которой в цифровой формат переведён весь цикл заключения договоров, обработки и выдачи финансирования, а также последующего сопровождения и учета сделок. Проект разработан специально для финансирования цепочек поставок (supply chain finance) и не имеет аналогов в России.

С помощью онлайн-платформы поставщики смогут дистанционно заключать договоры факторинга, досрочно получать финансирование по завершенным этапам или полностью выполненным контрактам. Заказчикам и покупателям она обеспечивает контроль, безопасность и бесперебойность поставок от неограниченного количества своих поставщиков, а также дает возможность управлять своей задолженностью. Факторинговым компаниям GetFinance позволяет привлечь новых клиентов и кратно сократить издержки. Технологии GetFinance снимают ограничения по минимальной сумме сделки, что делает платформу удобной для бизнеса и открывает широкие возможности получения финансирования, прежде всего, для субъектов МСП.

ВТБ Факторинг выступит опорной факторинговой компанией платформы. При этом GetFinance предусматривает формирование маркетплейса и участие в нем других игроков рынка.

— Во всем мире поддержка лидером рынка в момент запуска нового проекта или сервиса – важный положительный сигнал для его будущих пользователей. Мы рассматриваем наше участие в запуске финтех-платформы GetFinance как стимул для дальнейшего развития удобных и надежных финансовых сервисов на российском рынке. Платформа GetFinance позволит компаниям быстро и в удобном онлайн-формате получить оплату по выполненным контрактам, пополнить, таким образом, свой оборотный капитал и снизить риски кассовых разрывов. Она также поможет решить многие трудности во взаиморасчетах всех сторон в коммерческих сделках. Услуги платформы GetFinance сразу будут доступны всем существующим и будущим клиентам ВТБ Факторинг, и далее — другим участникам GetFinance, формируемого маркетплейса коммерческого онлайн-финансирования в РФ, — отметил генеральный директор ВТБ Факторинг (ООО) Антон Мусатов.

Генеральный директор GetFinance Егор Газетин добавил, что с каждым годом новые технологии проникают в сферу бизнеса все быстрее, современные финансовые продукты и решения становятся ближе к своим клиентам.

— Благодаря этому бизнесу сегодня гораздо проще получить финансовую поддержку для своего развития. В GetFinance мы на деле реализовали эту задачу. Наша платформа автоматизирует факторинг и предлагает его в качестве полностью дистанционного продукта, который значительно ускоряет и упрощает процесс предоставления финансирования. Наличие в партнерах крупнейшего игрока рынка – ВТБ Факторинг – придаст проекту гарантии и финансовую стабильность, обеспечив охват потенциальной клиентской базы. С учетом тенденций на рынке, появление этого решения весьма своевременно. Особенно для сегмента МСП в сфере госзакупок, который оценивается нами в 500 тыс. участников, более 4 млн заключенных контрактов и потенциалом коммерческого онлайн финансирования в 1 трлн руб. в год. Приглашаем всех потенциальных клиентов и партнеров присоединяться к нам и начать сотрудничать с платформой GetFinance, — сказал Егор Газетин.

Фото: пресс-служба компании

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