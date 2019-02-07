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Министерство науки и инноваций определилось с задачами

Первоочередная — создание системы управления федеральным проектом «Академгородок 2:0».
  • 07/02/2019, 14:32
Автор: Евгения Серёгина
Областное министерство науки определилось с задачами

Как отметил, глава министерства науки и инноваций Алексей Васильев, первоочередная задача, которую ставит перед собой ведомство — создание системы управления федеральным проектом «Академгородок 2:0», активная реализация которого начинается в феврале. В связи с этим министр обозначил ближайшие задачи, которые предстоит реализовать уже в этом году.

— Государственная поддержка комплексного развития Новосибирского научного центра, реализация программ инвестиционной и инновационной активности, взаимодействие с госкорпорациями, развитие международного сотрудничества, интернационализация науки — перечислил некоторые из задач Алексей Васильев, выступая на коллегии министерства.

В настоящее время уже сформирована структура министерства и определены ответственные за реализацию этих задач и основных направлений проекта «Академгородок 2:0».

Напомним, что министерство науки и инноваций создано по поручению губернатора Новосибирской области 1 октября 2018 года.

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