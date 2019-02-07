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«Фонд для бизнеса» снова работает

  • 07/02/2019, 15:21
Банк «Левобережный» возобновил действие продукта для юридических лиц и ИП, расширив возможности кредитования.

Банк «Левобережный» возобновил действие продукта для юридических лиц и ИПВоспользовавшись продуктом «Фонд для бизнеса», клиенты могут без залога получить кредит, 50% от суммы которого обеспечивается поручительством Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Продукт под поручительство Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, впервые запущенный банком в декабре 2018 года, предоставляет возможность получить кредит от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей предприятиям со средней годовой выручкой до 400 млн рублей (по данным официальной отчётности), зарегистрированным на территории Новосибирска и Новосибирской области. При этом 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством фонда, остальная часть кредита – без залога. Ставка по кредиту – 12,5% годовых.

Полученные средства могут быть использованы в инвестиционных целях или пойти на пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредита – до 60 месяцев, во втором – до 48 месяцев.

В связи с повышенным интересом к продукту, «Фонд для бизнеса» был возобновлён с расширенными параметрами кредитования. Теперь клиентам стала доступна кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности, а возможная отсрочка основного долга увеличена до 6 месяцев.

Данные условия действуют до 01.04.2019 включительно.

Подробную информацию о действующих программах кредитования малого и среднего бизнеса в ПАО «Левобережный» можно получить, оставив заявку на сайте, по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555 или в офисах банка.

Фото: Юлия Данилова

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