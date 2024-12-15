Министерство обороны России опубликовало видео с маршем новосибирских «Ярсов»

В Новосибирском ракетном соединении на маршрутах боевого патрулирования начали использовать автономные ПГРК «Ярс».
— Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме, — говорится в сообщении Минобороны России.
Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» совершают марши, протяжённостью до 100 километров. Во время движения ракетчики занимаются инженерным оборудованием полевых позиций, маскировкой и организацией боевого охранения. Также они отрабатывают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский завод передал четвертую партию истребителей на СВО. Первая партия была переда в апреле в 2024.
Источник фото: Минобороны России
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