Новосибирские электрички переходят на новое расписание

В связи с переходом на новый график движения на сети железных дорог России, расписание электричек в Новосибирской области претерпело изменения. В регионе появятся новые маршруты, дополнительные остановки, а также увеличится количество поездов.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в зимний период по будням будет курсировать 79 пар электропоездов, что на 6 пар больше, чем в прошлом году. В выходные будут ходить 59 пар поездов. Летом же число поездов увеличится до 85 пар по будням и до 77 пар по выходным.

— За период с января по ноябрь 2024 года пригородными поездами, курсирующими в Новосибирской области, воспользовались 22,1 млн пассажиров. Это на 8,6% выше показателя аналогичного периода 2023 года или на 1,7 млн пассажиров, — отметил замминистра Евгений Тюрин.

Ранее редакция сообщала о том, что на следующей неделе в Новосибирске запустят электрички до Клюквенного. До Пашино будет три утренних и три вечерних рейса.