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Создан штаб для устранения дефекта на теплосети в Новосибирске

  • 15/12/2024, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Создан штаб для устранения дефекта на теплосети в Новосибирске
Без тепла остались несколько десятков домов

Создан штаб для устранения дефекта на теплотрассе в Советском районе Новосибирска. В результате аварии без отопления и горячей воды остались 100 домов, расположенных в Академгородке.

14 декабря ФГУП «УЭВ» проводило плановые работы на этой теплотрассе, но после завершения работ произошло второе повреждение. Сотрудники предприятия решили не откладывать ремонт, так как на улице ещё держится относительно высокая температура.

Из-за аварии без отопления остались несколько десятков домов, однако горячая вода продолжает поступать по обратному трубопроводу.

— Ситуация находится на контроле штаба мэрии и профильных служб, — сообщил Дмитрий Зайков, начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Ранее редакция сообщала о том, что без отопления остались 36 домов в Новосибирске. СГК проводит ремонтные работы.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : теплосеть отключение


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