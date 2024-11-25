Новосибирский завод передал четвертую партию истребителей на СВО

«Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) передала Минобороны России четвертую в этом году партию серийных самолетов Су-34. Новые истребители-бомбардировщики прошли обработку и отправились к месту несения службы.

Напомним, первая в 2024 году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на НАЗ им Чкалова (Входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» Ростеха. — Ред.), после завершения комплекса заводских испытаний передана ВКС России в апреле 2024 года. Вторая – в июне, третья – в сентябре.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков сообщил, что предприятия корпорации постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Ранее в корпорации отмечали, что серийное производство самолетов осуществляется на предприятии ОАК — Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова.

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в состав Госкорпорации «Ростех») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые — Superjet 100 и МС-21.

Ранее редакция рассказывала о том, что беспилотник «Охотник», разработанный в Новосибирске, прошел тестовые испытания.