Министерство туризма Республики Алтай возглавил Эрчим Сарбашев

Эрчим Сарбашев назначен министром туризма Республики Алтай. Указ о назначении подписал глава региона Олег Хорохордин в понедельник, 23 января.

Министерство туризма образовано указом главы с 19 января. Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай переименовано в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай.

— До 10 апреля Минтуризма будут переданы функции в сфере туризма, до 10 мая необходимо привести в соответствие все нормативные документы для осуществления деятельности. Помимо этого, Минтуризма в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством, должно завершить мероприятия по государственной регистрации министерства, а также организационные мероприятия с учетом передачи функций и штатной численности Минприроды, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Республики Алтай.

Эрчим Сарбашев родился 17 марта 1977 года в селе Боочи Онгудайского района Алтайского края. В 1999 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Экономист-менеджер».

С 2008 по 2013 годы работал первым заместителем главы администрации Шебалинского района, начальником управления экономики и финансов. В 2013 году избран председателем Шебалинского районного совета депутатов.

С 2016 года возглавлял Шебалинский район. С 2017 года – заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований». В 2021-2022 годах – председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай».

С октября 2022 года работал первым заместителем полномочного представителя Республики Алтай в городе Москве.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Республики Алтай поручил создать в регионе министерства туризма.